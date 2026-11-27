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İstanbul
Kocaeli’de önümüzdeki günlerde yaşanacak elektrik kesintileri belli oldu. SEDAŞ tarafından duyurulan listede Kartepe Ovacık mahallesinde Akarca, Akçakoca, Akdağ, Aktop, Alçıpan, Bilimkur, Ecem, Elem, Gölce, Helal gibi sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Benzer şekilde Başiskele ilçesinde ise Fatih, Paşadağ, Yaylacık, Yeşilyurt gibi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
28, 29 ve 30 Kasım’da Kocaeli’nde birçok sokak ve mahallede elektrik kesintileri yaşanacak. SEDAŞ, Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için üç günlük kesinti listesini yayımladı.
AKARCA, AKARCA SK., AKÇAKOCA, AKDAG, AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALÇIPAN SK., ALPER SK., ATAR SK., ATATÜRK, BAHADIR, BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM, BUSEM SK., ÇAĞLA SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DENIZ, DİCLE CD., ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., ESTERGON CD., EZGİ SK., FABRIKA, FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL, HELAL SK., İKİZ SK., KAMER SK., KARAYAZI SK., KAVAKÇILIK, KÖSK, KÖŞK SK., MERCAN SK., NARENCIYE, NARENCİYE SK., NEHİR SK., REYSAŞ, SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SENTEPE, ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YILMAZ, YILMAZ SK.
AKAR, AKAR SK., ARDA SK., BELGIN, BELGİN SK., ÇELIKIZ, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL, ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖVÜNÇ, ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERVIN, PERVİN SK., SILA, TÜRKLER SK., ULUBATLI, YARIŞALANI CD.
AÇELYA, AÇELYA SK., ALI ÇAVUS, AYSENUR, BAYLAR SK., D-130 KARAYOLU CD., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLDEFNE SK., GÜLER SK., HAFIZ EMIN, HARPUT SK., İLKAY SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KALEM SK., KINA ÇIÇEGI, KINA ÇİÇEĞİ SK., KÖRFEZ SK., KURU SK., MELEK OTU SK., ÖZ BAKI, ÖZ BAKİ SK., SAHIL, SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SIRA SK., SONGÜL SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YANKI SK., YELKEN, YELKEN SK.
MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜL SK., GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKİM SK., HANEDAN, HASIR, HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HAZAR, HUDUT, HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KALYONCU, KANARYA SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARACA, KARADENİZ SK., KARANFİL SK., KARTAL SK., KARTOPU, KAYALI, KAYALI SK., KEHRIBAR, KERVAN SK., KINA, KINA SK., KIR SK., KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERT SK., MERVE, MERVE SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., OKUL SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SAHIL, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN, VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZIRVE, ZİRVE SK.
2715. SK., 2715/1. SK., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2740. SK., 2742., 2776/1. SK., D-100 KARAYOLU CD, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD.
ALİ ARICAN, ALİ ARICAN CD., ARZU SK., İLKBAHAR, İLKBAHAR SK., SUZAN SK., YAŞA SK., ZARİF SK. BAĞLARBAŞI ALİ ARICAN CD., ALÜFE SK., ARZU SK., BAHTINUR SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., YAYLA, YAYLA SK.
BULDUK MERKEZ MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKIISARANLAR MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
3. SK., 84. SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., İSMAİL ÖZEN CD. 30.11.2026 09:00 17:00 2026-11-23 17:07
105608 KOCAELİ İZMİT AKPINAR, ARIZLI, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KOCATEPE, KULFALLI, YENİ 10., 10. SK., 110. SK., 12., 12. SK., 14., 14. SK., 16., 16. SK., 17., 17. SK., 18., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., ASAGIPINAR, AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., AYLAN, BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN, DUHAN SK., DUYAR, ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HARMAN ARKASI SK., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY
143. SK., 158., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., ASIYAN, ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., D-100 KARAYOLU CD., ENDER, ENDER SK., ESENTEPE SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KARAOGLAN, KARAOĞLAN SK., KURTLAR, KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR, SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE, UMUTTEPE CD., VATAN, VATAN CD., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD.