Kocaeli'de 3 katlı otelde yangın! Alevler kovboy kasabasına da sıçradı

19 Eylül 2024 03:34 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 03:36

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçradı. Bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kocaeli​'nin Karamürsel ilçesine bağlı Çamçukur Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap otelde gece 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın​ çıktı. Büyüyen alevler otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler çevrede bulunan bazı evlere de sıçradı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti. Bazı vatandaşlar dumanlardan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde soğutma çalışması devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.