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Kocaeli'de aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
03 Temmuz 2024 23:56 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:58

Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ve 2 çocuğunu vurdu. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, saldırgan şahıs yakalandı.

Kocaeli'de eşinden boşanma aşamasında olan koca dehşet saçtı. Eşinin yaşadığı eve giden şahıs, hem karısına hem de çocuklarına kurşun yağdırdı.

Olay, Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitede meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Semiha K'nin (39) evine gelen Selahattin K, eşiyle tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Selahattin K, tartıştığı eşi Semiha K.'ya, oğlu İ.K. (17) ve kızı Y.K'ya (14) tabanca ile ateş etti. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.K. ise olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu vurdu - 1. Resim

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K. ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu vurdu - 2. Resim

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.K. ile karısının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi. Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi.

Kocaeli'de aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu vurdu - 3. Resim

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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