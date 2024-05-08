Kocaeli'de apartman yöneticisi dehşeti! Komşusunu pusu kurup silahla vurdu
Kocaeli'de bir apartman görevlisi gece whatsapp üzerinden tartıştığı komşusuna pusu kurup ailesinin gözleri önünde silahla vurdu.
Dehşete düşüren olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Apartman yöneticisi tadilat meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğunun yanında pusu kurarak tabancayla vurdu.
AİLESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURULDU
S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı.
Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.
TADİLAT MESELESİ SEBEBİYLE VURMUŞ
M.Ö.’nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle Whatsapp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.’nün bu sebeple S.D.’yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.
APARTMAN YÖNETİCİSİ EMEKLİ BAŞÇAVUŞMUŞ
Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.’nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.