Kocaeli'de caddede dehşet! "Yan baktı" diye önüne geleni bıçakladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 18:59 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:05
İzmit'te kimliği belirsiz bir kişi rastgele bir şekilde dört kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yürüyüş Yolu mevkiinde dolaşan insanlar dehşet dolu anlar yaşadı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi önüne geleni bıçakladı.Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı, yan baktığı iddiasıyla T.L'yi (17) bıçakla yaralayıp kaçtı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada zanlının kaçış güzergahında yer alan Yürüyüş Yolu mevkiinde 3 kişinin daha bıçaklandığı ihbarı yapıldı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, saldırıları gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı