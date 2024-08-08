Kocaeli'de caddede dehşet! "Yan baktı" diye önüne geleni bıçakladı

08 Ağustos 2024 18:59 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:05

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi önüne geleni bıçakladı.Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı, yan baktığı iddiasıyla T.L'yi (17) bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada zanlının kaçış güzergahında yer alan Yürüyüş Yolu mevkiinde 3 kişinin daha bıçaklandığı ihbarı yapıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıları gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.