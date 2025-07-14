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Kocaeli'de katliam gibi kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda can kaybı var

Kocaeli Dilova'da korkunç bir kaza meydana geldi. D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 20:20

'nin ilçesi yakınlarında kara yolunda iki otomobil ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de katliam gibi kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda can kaybı var

İKİ OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı.

Kocaeli'de katliam gibi kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda can kaybı var


Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesindeki konteyner düştü. Otomobillerden biri ise adeta parçalandı.

Kocaeli'de katliam gibi kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda can kaybı var

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

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