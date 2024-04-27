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27 Nisan 2024 20:10 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:36

Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı: 2 mahkum hastaneye kaldırıldı

Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İddiaya göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesinde bulunan Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda yangın çıktı. Ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 mahkum dumandan etkilendi.

Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı: 2 mahkum hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı: 2 mahkum hastaneye kaldırıldı - 2. Resim
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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