27 Nisan 2024 20:10 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:36
Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı: 2 mahkum hastaneye kaldırıldı
Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İddiaya göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesinde bulunan Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda yangın çıktı. Ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 mahkum dumandan etkilendi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı