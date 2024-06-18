Kocaeli'de denize girme yasağı: Bu plajlara girilemeyecek
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Haziran 2024 22:14 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 22:17
Kocaeli'de hava koşullarının denizde yoğun dalgaya sebep olması ve boğulma vakalarına yol açması sebebiyle bazı plajlarda denize girme yasağı kararı alındı.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde denize girme kısıtlaması açıklandı.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmesi uyarısı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı