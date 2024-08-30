Kocaeli'de denize girmek yasaklandı! Kaymakamlık tarih vererek duyurdu

30 Ağustos 2024 22:42 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 22:44

Serinlemek için denize giren kişi canından oldu

Serinlemek için denize giren kişi canından oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava ve deniz koşullarının olumsuz olması nedeniyle, hafta sonu boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

DENİZCİLERE DUBA UYARISI!

Ayrıca, vatandaşlara cankurtaran hizmeti sunulan alanlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.