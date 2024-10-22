Kocaeli'de doğal gaz patlaması! Korkunç olayda bir kişi hayatını kaybetti

22 Ekim 2024 21:15 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 21:28

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan doğal gaz patlamasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören 7 kişinin sağlık durumları ise izlenmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden 65 yaşındaki adamın, evden camiye doğru yürüdüğü sırada patlamaya maruz kaldığı öğrenildi.

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Bugün saat 11.30 civarında, Mevlana Mahallesi 866. Sokak’ta bir apartmanda doğal gazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlama, beş katlı binanın üçüncü katında gerçekleşti ve daireyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hızla çevredeki hastanelere nakletti.

DOĞAL GAZ PATLAMASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olayda yaralananlar arasında Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ve Ö.E.E. (17) bulunuyor.

Ağır yaralanan Günay Ergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanelerde sürüyor.