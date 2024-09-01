Kocaeli'de 'durak' kavgasında kan aktı! Evini basıp kurşun yağmuruna tuttu

01 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:06

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kocaeli'de 30 Ağustos Cuma günü meydana gelen olayda; 50 yaşındaki Erdal Kara, eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması üzerine şoför Emirhan S. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İkili arasında çıkan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Otobüs şoförü Nizam K., kavganın ardından durumu oğlu Bedirhan K'ye anlattı ve olay daha da büyüdü.

ADAMIN EVİNİ BASTILAR

Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



(Erdal Kara)

Kara'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Karadere Cami'de kılınan namazın ardından Kestanelik Mezarlığında defnedildi.