Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Yaralılar var

03 Ekim 2024 05:21 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 05:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Nijerya'da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

Nijerya'da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

Kocaeli'nin İzmit​ ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde hareketli saatler yaşandı. Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına henüz kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırıda iş yeri çalışanı 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.