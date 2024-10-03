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Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ekim 2024 05:21 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 05:56
Kocaeli&#039;de eğlence mekanına silahlı saldırı: Yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit​ ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde hareketli saatler yaşandı. Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına henüz kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Yaralılar var - 1. Resim

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırıda iş yeri çalışanı 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Yaralılar var - 2. Resim

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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