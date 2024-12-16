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Kocaeli’de eşler arasında gerginlik! Kocasını omzundan bıçakladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Aralık 2024 15:42 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:45

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını omzundan bıçakladı. Yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

İzmit’te Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'taki bulunan bir binanın zemin katında şiddet olayı meydana geldi. E.K. ile eşi C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile C.K., eşini omuzundan bıçakladı.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kocaeli’de eşler arasında gerginlik! Kocasını omzundan bıçakladı - 1. Resim

E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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