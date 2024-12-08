Kocaeli'de feci kaza: Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu

08 Aralık 2024 01:18 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 01:20

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basarak kayalıklardan uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Bitlis'te zincirleme kaza! 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda kişi yaralandı

Bitlis'te zincirleme kaza! 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü, fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan araç, hızla kayalıklardan aşağıya uçtu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ekiplerin çalışmaları neticesinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.