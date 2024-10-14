Kocaeli'de koca dehşeti! Karısını vurdu, ambulansı hastaneye kadar takip etti

14 Ekim 2024 14:01 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:03

Kocaeli'de bir kişi, karısını boynundan vurduktan sonra tabancayı başına dayadı. Komşuları tarafından engellenen şahıs, otomobiline binerek karısını hastaneye götüren ambulansın peşine düştü. Zanlı, hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'de yasak aşk dehşeti! Sevgilisinin eşi tarafından 8 yerinden bıçaklandı: Onun yerinde olsam beni öldürürdüm

Kocaeli'de yasak aşk dehşeti! Sevgilisinin eşi tarafından 8 yerinden bıçaklandı: Onun yerinde olsam beni öldürürdüm

Kocaeli​'nin Çayırova​ ilçesinde meydana gelen olayda; dün akşam saatlerinde T.A. (45) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma​ çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünde T.A., iki çocuğunun annesi olan S.A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı.

KADINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Silah​ seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Daha sonrasında daire giren vatandaşlar, kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.'nın elindeki tabancayı alarak kendine zarar vermemesi için onu alt kata indirdi.

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARACINA BİNİP AMBULANSI TAKİP ETTİ

T.A. ise otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanan T.A., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.