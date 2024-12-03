Kocaeli'de korku dolu anlar! Kiracı evi ateşe verdi

03 Aralık 2024 07:39 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 07:39

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ev sahibi kiracı anlaşmazlığı yaşanınca kiracı evi ateşe verdi ve kaçtı. Uzun süredir eve gelmeyen ve kira ödemeyen kiracı mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Kocaeli​'de korku dolu anlar yaşandı. İbrahim Baykal'a ait evde kalan kiracı​ bir süredir kirasını ödemeyince, ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendi. Uzun süredir eve de uğramayan, eşyalarını da almayan kiracı, akşam saatlerinde geldiği daireyi ateşe verdi. Yangını fark eden bir taksi şoförü, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

EVİ YAKIP KAÇTILAR!

Kiracılarının 3 aydır eve gelmediğini, kira​ da ödemediğini söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, "3 aydan beri eve gelmiyorlar. Bugün eşyaları alacaktı almadı, dün alacaktı almadı. Bu akşam da geldiler evi yaktılar, kaçtılar. Yatıyordum, arabanın sesine kalktım. Balkondan baktım, dışarıya koydukları kendi eşyalarını yakmaya çalışıyorlar. Onu yakamadılar, perdeyi tutuşturdular. Ben aşağıya inene kadar kaçtılar" diye konuştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.