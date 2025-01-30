Kocaeli'de korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2'si ağır 7 yaralı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

30 Ocak 2025 23:46 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:01

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Hurdaya dönen araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kandıra ilçesinde D-605 kara yolunda Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, Alaybey Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. 1'i ÇOCUK 7 KİŞİ YARALI Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR Sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. İlgili Haberler Beyoğlu’nda polisi bıçaklayan Oytun Ilgar'ın annesinden dikkat çeken sözler! Paralel evren detayı şoke etti: İnsanlık dışı varlıklar olarak görüyor Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan suç duyurusu hamlesi