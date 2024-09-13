Kocaeli'de korkunç olay! Müzikhol müdürüne kurşun yağdırdılar

13 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:21

Kocaeli'de bir müzikholde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalık 2 grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada işletme müdürü göğsünden vurularak hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı.

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Kocaeli'de gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda alkollü olduğu iddia edilen şahıslar, henüz bilinmeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi sonrasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada Cem Ü., Bülent Y., Uğur S., Sinan Ç. ve Kamuran Ç. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden silahla yaralanan Kamuran Ç. hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheliyi İstanbul'da yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.