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Kocaeli'de korkunç olay! Müzikhol müdürüne kurşun yağdırdılar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:21
Kocaeli&#039;de korkunç olay! Müzikhol müdürüne kurşun yağdırdılar

Kocaeli'de bir müzikholde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalık 2 grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada işletme müdürü göğsünden vurularak hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı.

Kocaeli'de gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda alkollü olduğu iddia edilen şahıslar, henüz bilinmeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kocaeli'de korkunç olay! Müzikhol müdürüne kurşun yağdırdılar - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi sonrasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada Cem Ü., Bülent Y., Uğur S., Sinan Ç. ve Kamuran Ç. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden silahla yaralanan Kamuran Ç. hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheliyi İstanbul'da yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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