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Kocaeli'de maganda dehşeti: İşinden evine giden adam vuruldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 03:19 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 03:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli magandalar rastgele ateş açtı. İşinden evine giden bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 00.00 sıralarında maganda dehşeti meydana geldi. İddiaya göre bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi. Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti.

Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı. Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de maganda dehşeti: İşinden evine giden adam vuruldu - 1. Resim

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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cano14 Şubat 2022 21:11

arkadaş, ne iş bu otomatik olarak dönüştürülemiyor mu o kadar sistemci var, milleti bankalara yığmayın ha.

Hsn14 Şubat 2022 18:29

Ogs cihazına verdiğimiz para ne olacak

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