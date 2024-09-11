Kocaeli'de maganda dehşeti: İşinden evine giden adam vuruldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Eylül 2024 03:19 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 03:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli magandalar rastgele ateş açtı. İşinden evine giden bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 00.00 sıralarında maganda dehşeti meydana geldi. İddiaya göre bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi. Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti. Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı. Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haberler Adana'da sağlık çalışanına vahşi saldırı: Çaydanlık kabusu Tekirdağ'da darp edilen 2 yaşındaki bebek yoğun bakımda: Anne tutuklandı