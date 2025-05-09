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 | Selahattin Demirel

Kocaeli'de ormanlara giriş yasaklandı

Kocaeli'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişlere 15 Mayıs-1 Kasım'da izin verilmeyecek. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği yazılı bir duyuru yaptı.

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Kocaeli'de ormanlara giriş yasaklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 18:12

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli İli Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarına karşı tedbir kararları alındığı belirtildi.

Kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım'da yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi tescilli orman parkı ve tabiat parkı alanları haricinde her türlü ormanlık alanlarda mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması yasaklanmıştır.

Resmi tescilli orman ve tabiat parklarında gerçek kişi, firma veya kurum işletmecisi tarafından en az 2,5 tonluk seyyar su tankerleri, yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su depoları, yeterli basınca sahip hidrofor ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir.

İl sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede anız, yer ateşi veya bağ-bahçe temizliği amaçlı ateş yakmak yasaklanmıştır. Köylerde bulunan ziraat makineleri, özellikle balya makinesi ve biçerdöverler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sık sık kontrol edilerek yangına karşı 50 kilogram yangın tüpü bulundurulacaktır. Anız yakılmaması hususuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belediye ve mahalle muhtarlıklarına yazı yazılması ve mutat ilan vasıtaları ve sosyal medya hesaplarından duyurulması sağlanacaktır. Kırsal alanlarda anız yakılmamasıyla ilgili halka gerekli eğitimler verilecektir."

ATV TÜRÜ ARAÇLARIN KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Ormanlık alanlarda ATV, UTV ve benzeri araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar, Orman İşletme müdürlüklerince belirlenen güzergahlarda yapılacak ve önceden izin alınacaktır. Güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak ve gezici gözetleme işleriyle görevlendirilen ekipler, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edeceklerdir.

Kocaeli sınırları içindeki ormanlarda şüpheli şahıslar görüldüğü takdirde 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtasıyla Orman Bölge Müdürlüğü, işletme müdürlükleri, işletme şefliklerine bildirilecektir. Her türlü izinsiz avlanmalar, mahalle muhtarlıkları, av ve yaban hayatı birimleri ve güvenlik güçlerince takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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ETİKETLER
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#Gündem
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