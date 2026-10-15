Kocaeli'de sel sonrası dereye düşen araç ve kişi aranıyor

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok ilçede su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. Cadde ve sokakların suyla kaplandığı kentte, Başiskele ilçesindeki Kiraz Çayı'na bir aracın düştüğü ve bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

ÇAY ÇEVRESİNDE KAYIP KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama ve tarama çalışması yürütüyor.

İlk arama yapılan noktanın yaklaşık 500 metre üst kısmında lastik görüntüsü tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.