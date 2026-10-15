Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:21

Kocaeli'de sel sonrası dereye düşen araç ve kişi aranıyor

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle bir araç Kiraz Çayı'na düştü. Yağış sebebiyle kaybolan bir kişi için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:21

'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok ilçede su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. Cadde ve sokakların suyla kaplandığı kentte, ilçesindeki Kiraz Çayı'na bir aracın düştüğü ve bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli'de sel sonrası dereye düşen araç ve kişi aranıyor

ÇAY ÇEVRESİNDE KAYIP KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine bölgeye , ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama ve tarama çalışması yürütüyor.

Kocaeli'de sel sonrası dereye düşen araç ve kişi aranıyor

İlk arama yapılan noktanın yaklaşık 500 metre üst kısmında lastik görüntüsü tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kemerburgaz'daki sel dehşetinde nefes kesen kurtarma operasyonu: Villanın çatısında mahsur kalan vatandaşa jandarma yetişti
ETİKETLER
#polis
#Kocaeli
#afad
#Başiskele
#Kiraz Çayı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.