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Kocaeli'de bugün denize girmek yasaklandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ağustos 2024 01:26 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 01:28
Kocaeli&#039;de bugün denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Yaz aylarında denizlerde meydana gelen boğulma tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ediyor. Özellikle Karadeniz'de yaşanan rip akıntısı ve dalga nedeniyle sık sık yasak geliyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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