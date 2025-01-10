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Kocaeli'nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 23:53 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 00:31
Kocaeli&#039;nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kocaeli'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli​'nin Kandıra​ ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza​, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi'nde meydana geldi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Sude Tamir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

5 YARALI

Aynı araçta bulunan ve yaralanan Elif T. (11), Hatice T. (43), Medine Ş. (13), Gürkan Ş. (10) ve araç şoförü Şinasi T. (44) sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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