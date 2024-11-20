Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kocaeli’nde geri dönüşüm tesisinde patlama oldu: Ölü, yaralı var!

Kocaeli’nde geri dönüşüm tesisinde patlama oldu: Ölü, yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 18:17 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:18

Kocaeli'nde bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Feci olayda 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı…

Kocaeli​'nin Dilovası​ ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama​ meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’nde geri dönüşüm tesisinde patlama oldu: Ölü, yaralı var! - 1. Resim

1 İŞÇİ​ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, patlama sırasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 1 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
patlamadilovasıkocaeliişçi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...