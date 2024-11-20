Kocaeli’nde geri dönüşüm tesisinde patlama oldu: Ölü, yaralı var!
Kocaeli'nde bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Feci olayda 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı…
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, patlama sırasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 1 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.