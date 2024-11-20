Kocaeli’nde geri dönüşüm tesisinde patlama oldu: Ölü, yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Kasım 2024 18:17 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:18

Kocaeli'nde bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Feci olayda 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı…