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Kocaeli'nde halk otobüsünde saldırı: Yolcuların gözü önünde böyle öldürdü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 00:10 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 00:14

Kocaeli'nde halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli​'nin Karamürsel​ ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Enes Yiğit Toraman (29), Karamürsel Otogarı'ndan İzmit​'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 

Kocaeli'nde halk otobüsünde saldırı: Yolcuların gözü önünde böyle öldürdü! - 1. Resim

DEFALARCA BIÇAKLANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nde halk otobüsünde saldırı: Yolcuların gözü önünde böyle öldürdü! - 2. Resim

Öte yandan bıçaklı saldırı​ otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kocaeli'nde halk otobüsünde saldırı: Yolcuların gözü önünde böyle öldürdü! - 3. Resim

Görüntülerde durakta otobüse binen kişinin arkaya doğru ilerleyip Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar ve otobüsteki yolcuların araçta yaşadığı panik yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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Ali10 Ekim 2024 00:16

Bu nasıl bir dünya böyle insanları böyle düşünmek bile korkutucu

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