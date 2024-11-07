Kocaeli'nde havada asılı kalan helikopter merak uyandırdı!

07 Kasım 2024 12:01 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:07

Kocaeli'nde havada asılı duran helikopter vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Helikopterin elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

Kocaeli'nde vatandaşlar güne helikopter sesleri ile uyandı. Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden vatandaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BAKIM ÇALIŞMASI YAPAN HELİKOPTER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Helikopterin TEİAŞ'a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.