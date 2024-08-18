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Kocaeli'nde kadın cinayeti: 'Kalp krizi' dendi, gerçek ortaya çıktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 20:55 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 21:08

Kocaeli Körfez'de yaşanan korkunç olayda, 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz, evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın erkek arkadaşı C.Y.E., cinayet şüphesiyle tutuklandı. Genç kadından geriye sosyal medya hesabında paylaştığı şarkılar kaldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı, çığkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nde kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tutuklandı! - 1. Resim

3 ÇOCUĞU VARDI

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

'Kalp krizinden öldüğü' söylenen genç kadının ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşılmıştı. Kadının erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Kocaeli'nde kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tutuklandı! - 2. Resim

GERİYE SESLENDİRDİĞİ ŞARKILAR KALDI

Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Öte yandan hayatını kaybeden Nuhbe Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabına yüklediği şarkıları kaldı. Yılmaz'ın görüntülerde popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdiği görüldü.

Kocaeli'nde kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tutuklandı! - 3. Resim

Dün de Balıkesir’de Fatma Aydovan isimli kadın dini nikahlı eşi İbrahim Ağzıkırık tarafından öldürülmüştü. Ardından yaşamına son veren Ağzıkırık’ın ilk evliliğinden olan oğlu C.A. da ağır yaralanmıştı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com
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