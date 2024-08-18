Kocaeli'nde kadın cinayeti: 'Kalp krizi' dendi, gerçek ortaya çıktı!

18 Ağustos 2024 20:55 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 21:08

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı, çığkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

3 ÇOCUĞU VARDI

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

'Kalp krizinden öldüğü' söylenen genç kadının ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşılmıştı. Kadının erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

GERİYE SESLENDİRDİĞİ ŞARKILAR KALDI

Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Öte yandan hayatını kaybeden Nuhbe Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabına yüklediği şarkıları kaldı. Yılmaz'ın görüntülerde popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdiği görüldü.

Dün de Balıkesir’de Fatma Aydovan isimli kadın dini nikahlı eşi İbrahim Ağzıkırık tarafından öldürülmüştü. Ardından yaşamına son veren Ağzıkırık’ın ilk evliliğinden olan oğlu C.A. da ağır yaralanmıştı.