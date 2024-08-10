Kocaeli'nde motokurye kavgası kanlı bitti!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 21:17 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:25
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi, dün akşam yaşanan korkunç bir olaya sahne oldu. Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir kavşakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kanlı bir sona ulaştı. Motokurye olarak çalışan Muhammed E., Hüseyin D. ve Bekir D. ile arasında çıkan sözlü atışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fiziksel saldırıya uğrayan Muhammed E., taşıdığı bıçakla iki kişiyi yaraladı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motokurye, tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olay, Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Motokurye Muhammed E., bilinmeyen bir sebeple Hüseyin D. ve Bekir D. ile tartıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Şahıslar tarafından darp edilen Muhammed E., Hüseyin D. ve Bekir D'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
TESLİM OLDU
Muhammed E. ise Beylikbağı Karakolu'na giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı