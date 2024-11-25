Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kocaeli'nde muz yüklü tır alev alev yandı!

Kocaeli'nde muz yüklü tır alev alev yandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Kasım 2024 00:29 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 00:30

Kocaeli'nde TEM otoyolunda muz yüklü tır alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM otoyoluKartepe​ geçişinde muz​ yüklü tır​ alev alev yandı. Yangın​ itfaiye ekiplenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde TEM otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muz yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alevler tırı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle İstanbul istikameti trafikte yoğunluk yaşandı. Yangının ardından jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
tem otoyolukartepeyangınmuztır

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...