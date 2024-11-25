Kocaeli'nde muz yüklü tır alev alev yandı!

25 Kasım 2024 00:29 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 00:30

Kocaeli'nde TEM otoyolunda muz yüklü tır alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Ordu’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

TEM otoyolu​ Kartepe​ geçişinde muz​ yüklü tır​ alev alev yandı. Yangın​ itfaiye ekiplenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde TEM otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muz yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alevler tırı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle İstanbul istikameti trafikte yoğunluk yaşandı. Yangının ardından jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.