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Kocaeli'nde ölümlü müzikhol kavgasının cezası kesildi: Çok sayıda tutuklama var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 23:58 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 00:00
Kocaeli&#039;nde ölümlü müzikhol kavgasının cezası kesildi: Çok sayıda tutuklama var!

Kocaeli'nde müzikholde 1 kişinin öldüğü kavgaya 8 tutuklama geldi. Savcılık talimatıyla 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli​'nin Çayırova​ ilçesinde müzikholde işletme müdürünün hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga​ ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nde ölümlü müzikhol kavgasının cezası kesildi: Çok sayıda tutuklama var! - 1. Resim

1 ÖLÜ, 4 YARALI!

13 Eylül tarihinde Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir müzikolde tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada eğlence mekanının işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kocaeli'nde ölümlü müzikhol kavgasının cezası kesildi: Çok sayıda tutuklama var! - 2. Resim

8 TUTUKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O.M, S.Ç, S.Ç, C.Ü, T.Ç, S.Ç, B.Y, C.K, S.Ö, İ.K, A.E.K isimli 11 kişi gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden S.Ç, T.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ç, S.Ö, A.E.Ç. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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