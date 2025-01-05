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Kocaeli’nde polis memuru ölü bulundu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ocak 2025 23:26 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 23:26

Kocaeli’nde polis memuru evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı…

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir polis memuru​, eşi tarafından evde başından tabanca​ ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.

Kocaeli’nde polis memuru ölü bulundu! - 1. Resim

BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli’nde polis memuru ölü bulundu! - 2. Resim

İNCELEM BAŞLATILDI

Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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