Kocaeli'nde silah kaçakçılarına darbe: 16 ayrı adreste baskın!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Aralık 2024 20:01 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 20:07

Kocaeli'nde 16 ayrı adreste silah kaçakçılarına baskın düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımı ile planlı yapılan baskının ayrıntıları belli oldu…

Kocaeli​'de uyuşturucu ticareti​ ve silah kaçakçılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 3 tabanca​, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi. PLANLI OPERASYON Kandıra​ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımı ile planlı operasyon düzenlendi. EL KONULDU Uyuşturucu ile mücadele, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 16 ayrı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde adreslerde 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin şahıslar hakkında işlem başlatıldı. İlgili Haberler Terör örgütü PKK'ya Gürz-28 darbesi! 147 kişi yakalandı Mersin'de akraba kavgasında kan aktı: 3 ölü var!