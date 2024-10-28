Kocaeli’nde sünnet düğünü 60 kişiyi hastanelik etti!

28 Ekim 2024 00:25 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 00:26

Kocaeli’nde sünnet düğünü kabusa döndü. 60'tan fazla davetli kişinin benzer şikayetlerle hastanelik oldu.

Kocaeli​'nin Çayırova​ ilçesinde düzenlenen sünnet düğünü sonrası birçok kişi mide bulantısı​ ve kusma​ şikayetiyle hastanelere başvurdu. Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

BENZER ŞİKAYETLERLE BAŞVURDULAR

İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. 60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.