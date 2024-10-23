Kocaeli’nde veliler öğrencilerin önünde birbirine girdi!

23 Ekim 2024 21:20 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 21:35

Kocaeli’nde veliler öğrencilerin önünde saç saça baş başa kavga etti. Kavganın velilerden birinin diğerinin çocuğuna tokat atması sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Kocaeli’nin İzmit​ ilçesinde iki kadın veli​ okul çıkışı, öğrencilerin gözü önünde saç saça baş başa kavga​ etti. Veliler güçlükle ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Veliahmet Mahallesi’ndeki İzmit Ortaokulu’nun önünde iki kadın veli arasında tartışma çıktı.

GÜÇLÜKLE YATIŞTIRILDI

Büyüyen tartışmanın akabinde veliler öğrencilerin gözü önünde saç saça baş başa kavgaya etti. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

ÇOCUĞA TOKAT ATMIŞ

Velilerin öğrenciler önündeki kavgası cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Öte yandan, velilerden birinin diğerinin çocuğuna tokat attığı bu sebeple kavganın çıktığı iddia edildi.