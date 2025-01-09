Kocasını önce ısırdı, sonra boynundan bıçakladı! Dehşet anları kameraya yansıdı

09 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:14

Adana'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek ortalığı birbirine kattı. Sinirden çılgına dönen kadın, kocasına kullandığı yolcu otobüsünde saldırıp önce kolunu ısırdı, sonra bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Seyhan​ ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Sabriye A. isimli kadın ve 26 yaşındaki eşi Mehmet A. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma davası açıldı. Boşanma kararı alan çift bu süreçte evleri ayırdı. Mehmet A., 2 yaşındaki oğlunu erkek kardeşine verdi. Oğlunu göremediğini ve gizlendiğini düşünen kadın sinirden çılgına döndü.

EŞİNE SALDIRIP ISIRDI

Sabriye A., eşinin kullandığı yolcu otobüsüne bindi. Mehmet A. seyir halindeyken karısı Sabriye A. arkasından gelerek saldırdı. Önce biber gazı sıkan Sabriye A., daha sonra eşi Mehmet A.'nın kolunu ısırdı. Sabriye A. saldırmaya devam ederken cebinden bıçağı çıkartarak Mehmet A.'nın boynuna sapladı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM"

Yaralanan Mehmet A., kullandığı yolcu otobüsü ile Seyhan Devlet Hastanesine gitti. Mehmet A. tedavi altına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sabriye A.'nın fazla kaçamayacağını öngörerek olayın gerçekleştiği bölgede yakalama çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarının neticesinde Sabriye A.'yı bölgeye yakın yerde yakaladı.

Sabriye A. emniyetteki ifadesinde, “Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A., ev hapsi cezası aldı.