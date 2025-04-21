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 | Murat Makas

Koku gelen apartmanda vahşet! Hamile kadının cesedi ortaya çıktı

Kastamonu'da bir apartmandan kötü koku gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu apartmanda 10 gündür dairede olan bir hamile kadının cesedi bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 15:06

Kastamonu’da İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Bir apartmandan garip kokuların gelmesi sonrası ekipler harekete geçti. Kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Koku gelen apartmanda vahşet! Hamile kadının cesedi ortaya çıktı

HAMİLE KADININ CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi.

10 GÜNDEN FAZLADIR EVDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koku gelen apartmanda vahşet! Hamile kadının cesedi ortaya çıktı

KOCASI ÇOCUĞUYLA MEYDANDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Koku gelen apartmanda vahşet! Hamile kadının cesedi ortaya çıktı
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ETİKETLER
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#Hamii Kadın
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#Gündem
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