 Onur Kaya

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya suikast girişimi

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, seyahat ettiği helikopteri hedef alacak olası bir suikast girişiminden rota değişikliği sayesinde kurtulduğunu açıklayarak, "4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 06:26
|
11.02.2026
11.02.2026
saat ikonu 06:26

Devlet Başkanı , olası bir suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı. Kabine toplantısında konuşan Petro, Pazartesi günü ile seyahat ettiğini ancak Karayip kıyısındaki varış noktasına yakın saldırıya uğrayacaklarına dair aldıklarını söyledi

Bunun üzerine helikopterin acil bir rota değişikliği yaptığını aktaran Petro, "4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum" ifadelerini kullandı. Rota değişikliği kararının çok hızlı bir şekilde alındığını yineleyen Petro, "Bunu neden yaptığımızı hatırlamıyorum ama yaptık" dedi.

Petro, helikopterini hedef alması beklenen kişi ya da grupların kim olduğu konusunda detay paylaşmadı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya suikast girişimi

HEDEFTE OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Kolombiya'nın ilk sol görüşlü başkanı olan Petro, Ağustos 2022'de göreve gelmesinden bu yana suç şebekelerinin kendisini öldürmeye çalıştığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Uyuşturucu kartelleri ve silahlı grupların hedefinde olduğunu savunan Petro, ülkenin istihbarat teşkilatının uçağına yönelik olası saldırıları önlediğini iddia etmişti. Eleştirmenler, kamuoyunun erişimine açık kanıtların yetersizliğini gerekçe göstererek Petro’nun iddialarının gerçekliğini sorgulamıştı.

ETİKETLER
#kolombiya
#gustavo petro
#istihbarat
#helikopter
#suikast girişimi
#Gündem
