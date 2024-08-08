Kolonu kırdı, iş makinesiyle sarsıntı oluşturup binayı yıktı! Operatörün ustalığı kamerada

08 Ağustos 2024 04:52 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 05:51

Adana'da şoke eden görüntüler! Bir çöp ev vakası daha: Tam 15 kamyon

Adana'da şoke eden görüntüler! Bir çöp ev vakası daha: Tam 15 kamyon

Konya'nın Karapınar ilçesinde son dönemde hayata geçen en önemli yatırımlardan biri olan Sultan Selim Camii Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde bölgedeki binaların yıkımı devam ediyor.

Yaklaşık 2 aydır süren çalışmaların bugünkü bölümünde 4 katlı bir binanın yıkımı için iş makinesi operatörü bölgeye geldi.

SARSINTIYLA BİNAYI YIKTI

Binanın enkazının caddeye yayılmaması için hassas bir çalışma yürüten operatör, binanın arka tarafından kolonlardan birine zarar verip hızlıca binadan uzaklaştı.

Daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında iş makinesiyle zemine vurmaya başlayan operatör, sarsıntıyla binayı sallamaya başladı.

Kısa süre sonra bina çatırtıyla birkaç saniye içerisinde yerle bir oldu. Vatandaşlar binanın yıkılmasını cep telefonu ile görüntülerken operatörün ustalığı çevredekilerin takdirini topladı.