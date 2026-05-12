Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Kolonya imalathanesinde yangın! Patlama sesleri yükseldi

İstanbul Başakşehir'de 2 katlı bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 04:09
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 04:11

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde çıkan büyük paniğe neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Kolonya imalathanesinde yangın! Patlama sesleri yükseldi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir kolonya imalathanesinde çıkan ve otoparka sıçrayan yangın, patlamalara ve iş yeri duvarlarının yıkılmasına neden olarak paniğe yol açtı.
Yangın, kimyasal maddenin otoparka akmasıyla yayıldı.
Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı ve iş yerinin duvarları yıkıldı.
Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağının burkulması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıklarından biri, patlama sesiyle yerin sallandığını ve deprem sandıklarını belirtti.
Kolonyanın her yere dağılmasıyla yangının yayıldığı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

YANGIN SIRASINDA PATLAMA SESLERİ

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kimyasal maddenin iş yerlerinin altında bulunan otoparka akmasıyla buraya da sıçradı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken, iş yerinin duvarlarının da yıkıldığı görüldü.

BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağının burkulması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"YER SALLANDI, DEPREM SANDIK"

Görgü tanıklarından Fatih Kiper, gazetecilere, önce bir sesi geldiğini, yerin sallandığını ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Yangın olduğunu görünce dışarı çıktıklarını belirten Kiper, "Tekrardan girip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında araç yangını çıkmıştı. Dükkandan insanları çıkartıp dışarı çıktık." dedi.

"KENDİMİZİ ZOR KURTARDIK"

Kolonyanın her yere dağıldığını ve yangının bu şekilde yayıldığını dile getiren Kiper, "Biz de kendimizi zor kurtardık. Dışarı çıktığımızda 15 kişi gördük kapının önünde. Diğer taraflarda yatan insanlar varmış, onlardan haberimiz yok." ifadelerini kullandı.

