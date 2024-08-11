Komşu Yunanistan'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:21
Son dakika deprem haberi... Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde kara merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu.
Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Aynoroz Adası'nda deprem meydana geldi.Saat 19.59'da meydana gelen sarsıntının 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com