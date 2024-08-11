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Komşu Yunanistan'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:21
Komşu Yunanistan&#039;da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika deprem haberi... Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde kara merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu.

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Aynoroz Adası'nda deprem meydana geldi.Saat 19.59'da meydana gelen sarsıntının 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Komşu Yunanistan'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
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