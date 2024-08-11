Komşu Yunanistan'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

11 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:21

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Aynoroz Adası'nda deprem meydana geldi.Saat 19.59'da meydana gelen sarsıntının 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...