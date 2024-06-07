Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Komşuda deprem: AFAD ilk verileri paylaştı! Son dakika deprem

Komşuda deprem: AFAD ilk verileri paylaştı! Son dakika deprem

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:30
Komşuda deprem: AFAD ilk verileri paylaştı! Son dakika deprem

Son dakika haberi... İran'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 15 km altında meydana geldi.

 İran’ın Kermanshah eyaletinde saat 08.54 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 15 km altında meydana geldi. 

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...