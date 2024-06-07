Komşuda deprem: AFAD ilk verileri paylaştı! Son dakika deprem
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:30
Son dakika haberi... İran'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 15 km altında meydana geldi.
İran’ın Kermanshah eyaletinde saat 08.54 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 15 km altında meydana geldi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com