Komşuda deprem: AFAD ilk verileri paylaştı! Son dakika deprem

07 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:30

İran’ın Kermanshah eyaletinde saat 08.54 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 15 km altında meydana geldi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...