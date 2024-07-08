Komşular arasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

08 Temmuz 2024 06:30 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 06:52

Kastamonu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde iki komşu arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.E., yanında bulundurduğu silah ile komşusu A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T.'ye ateş etti.

Silahlı saldırıda A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli N.E. ise ekipler tarafından gözaltına aldı.