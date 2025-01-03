Komşuların 'araç park etme' kavgasında sopalar konuştu: 4 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

03 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:20

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde birçok mahallede araçlar park etmekte zorlanıyor. Komşular arasında bina önünde sıkça tartışma yaşanıyor. Kocaeli'de komşuların "park yeri" kavgasında 4 kişi yaralandı.