Komşuların 'araç park etme' kavgasında sopalar konuştu: 4 yaralı
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:20
İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde birçok mahallede araçlar park etmekte zorlanıyor. Komşular arasında bina önünde sıkça tartışma yaşanıyor. Kocaeli'de komşuların "park yeri" kavgasında 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Piyalepaşa Mahallesi 579. Sokak'ta araç park yeri nedeniyle P.A, N.A, M.Y. ve Y.Y. arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ SOPALAR KONUŞTU
Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı