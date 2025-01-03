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Komşuların 'araç park etme' kavgasında sopalar konuştu: 4 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:20

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde birçok mahallede araçlar park etmekte zorlanıyor. Komşular arasında bina önünde sıkça tartışma yaşanıyor. Kocaeli'de komşuların "park yeri" kavgasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli​'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı​. Piyalepaşa Mahallesi 579. Sokak'ta araç park yeri nedeniyle P.A, N.A, M.Y. ve Y.Y. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ SOPALAR KONUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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