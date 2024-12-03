Komşusunu arayıp vahşeti itiraf etti! 'Onu öldürdüm, çocukları alın'

03 Aralık 2024 11:17 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:28

Uşak'ta eşini korkunç şekilde katleden Hüseyin Ç. Afyonkarahisar'da intihar etti. Cani koca intihar etmeden önce komşusunu arayarak 'Eşimi öldürdüm, çocukları alın' dediği öğrenildi.

Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşanan korkunç cinayet​ cani koca Hüseyin Ç.'nin komşusunu aramasıyla ortaya çıktı. Çocukları yan odada uyurken eşi Rahime Ç.'yi öldüren adam Afyonkarahisar​'da inşaattan atlayarak intihar​ etti. İntihar etmeden önce komşusunu arayan Hüseyin Ç. komşusuna eşini öldürdüğünü ve evde uyuyan 3 çocuğunu almasını istedi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, koca Hüseyin Ç.'nin Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rahime Ç. Uşak Eğitim ve Araştırma Morguna kaldırıldı.