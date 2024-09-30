Komşusunu bıçaklayarak öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

30 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:18

Adana'da komşusunun uyuşturucu sattığını öğrenen Fatih Y., komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin ifadesi şaşkına çevirirken, şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Adana​'nın Seyhan​ ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde 40 yaşındaki Fatih Y., uyuşturucu​ sattığını öğrendiği 37 yaşındaki Orhan Boyan ile tartışmaya başladı. Mahallede uyuşturucu satılmasını istemediğini defalarca Orhan Boyan'a söyleyen şahıs tartışmanın sonunda Boyan'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Boyan kanlar içerisinde yere yığılırken Fatih Y. hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Orhan Boyan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Orhan Boyan kurtarılamadı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, söz konusu şüpheli Fatih Y.'yi evinde yakaladı. Yakalanan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, öldürülen Orhan Boyan'ın “Uyuşturucu ticareti”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Emniyette sorguya alınan Fatih Y.'nin, “Daha önce Orhan ile kavga ettik, arkadaşlarımız ayırdı. Olay günü, bıçak çekerek üzerime geldi. Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek, yaralandı. Ben bıçaklamadım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.