Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 May 2024 02:02 - Güncelleme : 09 May 2024 02:28
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı