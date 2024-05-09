Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

09 May 2024 02:02 - Güncelleme : 09 May 2024 02:28

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.