Konser hayali yarım kalan Mattia Ahmet Minguzzi'ye Guns N’ Roses'tan duygusal veda

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu bu akşam sadece müzikle değil, bir genç çocuğun yarım kalan hayaliyle de yankılanacak. Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, konser öncesi Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı.

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, bu akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verecekleri konser öncesinde, Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı. Grup, sosyal medya hesaplarından “Knockin’ On Heaven’s Door” eşliğinde paylaştıkları video ile genç Mattia’yı andı.

Paylaşımda, Minguzzi’nin konsere katılma hayalini öğrendiklerini belirten grup, “Rest in peace” (Huzur içinde yat) mesajını da ekledi. Duygusal paylaşım, Türkiye’den çok sayıda sanatçı tarafından da desteklendi.

Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi ise Instagram hesabında, “Beşiktaş Stadı’nda Guns N’ Roses konserinde beraber olacağız oğlum” notuyla “This I Love” şarkısını paylaştı.