Konteyner kentte aile faciası: Bıçakla saldıran oğlunu tüfekle vurdu

16 Kasım 2024 05:33 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 05:35

Malatya'daki konteyner kentte bir baba kendisine bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtından vurdu. Baba gözaltına alınırken, yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı.

Malatya​'da bir aile faciası meydana geldi. Battalgazi​ ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan MALET Konteyner kentte akşam 20.45 sıralarında İddiaya göre, C.G. ile oğlu Ö.G. (27) arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.G. babasına bıçakla saldırırken C.G. tüfekle ateş açarak oğlunu sırtından yaralandı. İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 2 TÜFEK BULUNDU

Baba C.G.'nin gözaltına alındığı olayda adreste inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek buldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.