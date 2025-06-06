Kontroldan çıkan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve 7 yaşındaki A.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

