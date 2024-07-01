Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

01 Temmuz 2024 04:33 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 04:34

Antalya'nın Finike, Kumluca arasında bulunan D400 karayolunda saat 16.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Finike'den Kumluca istikametine seyir halindeki Tayfur Koç (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen araç içerisinde bulunan Tayfur Koç'un yanı sıra Hatice Koç (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç ile arka koltuktaki ağabeyi Zişan Koç (8) kazayı yaralı olarak atlattı. Küçük kız ve ağabeyi 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Koç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aileden kazayı yaralı olarak atlatan Zişan Koç'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.